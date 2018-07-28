المتهم بالاعتداء الجنسى على سيدة فى كرداسة: أنا آسف

كتب بهجت أبو ضيف

روى سائق توك توك متورط فى اغتصاب سيدة بعد استدراجها لمنطقة زراعية بكرداسة، تفاصيل ارتكابه الجريمة عقب القبض عليه، حيث ذكر أنه يدعى "على.ر" يبلغ من العمر 30 عامًا، ويعمل سائق توك توك، يتنقل لتوصيل الزبائن بين منطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور والمناطق المحيطة بها، ويوم الحادث عقب انتهائه من وردية العمل، شاهد المجنى عليها البالغة من العمر 50 عامًا، فعرض عليها توصيلها أثناء عودته لمسكنه، حيث إنهما يقيمان بذات الشارع، بالإضافة إلى أنها كانت متزوجة من عامل تربطه به علاقة قرابة، إلا أنها مطلقة منه منذ فترة.

وأضاف المتهم، أن المجنى عليها استقلت التوك توك بصحبته، وخلال توصيلها دار بينهما حديث عادى، إلا أن الشيطان عبث بفكره، وأثار شهوته تجاه السيدة، حيث تحكمت به غرائزه وقرر اغتصابها، فانتهز فرصة مروره بمنطقة قريبة من منشأة البكارى دائرة مركز شرطة كرداسة، تحتوى على زراعات، واستبدل طريق العودة، وعندما استفسرت منه عن سبب تغيير الطريق، ادعى أنه طريق ممهد ومختصر.

وتابع المتهم اعترافاته أمام المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، فقال إنه انتهز حلول المساء وخلو المنطقة من المارة، ثم ركن التوك توك وهاجمها، حيث قيد حركتها ومنعها من الاستغاثة ثم اعتدى عليها جنسيًا، وعقب انتهائه منها تركها بعد تهديدها بالإيذاء حال إبلاغها قسم الشرطة عن جريمته.

وأعلن المتهم عن ندمه مقرًا بجريمته، حيث أنهى اعترافاته قائلاً "أنا كنت ماشى فى حالى، ومفيش تخطيط لاغتصابها، أنا قلت أساعدها وأوصلها، لكن أحلوت فى عينى، ومقدرتش أتحكم فى نفسى، أنا بعترف بجريمتى وآسف على اللى عملته".

ومن جانبه ذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أنه تم عرض المجنى عليها والمتهم على الطب الشرعى، لفحصهما وتقديم تقرير عن الإصابات التى لحقت بالضحية، وبيان حقيقة تعرضها للاغتصاب الكامل من عدمه، كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى العميد خالد كامل مأمور مركز شرطة كرداسة بلاغًا من ربة منزل يفيد بتعرضها للاغتصاب على يد سائق توك توك.

بإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز كرداسة، أن المجنى عليها استوقفت المتهم لتوصيلها بالتوك توك الخاص به، إلا أنه استغل سيره بمنطقة خالية من السكان، واعتدى عليها جنسيًا.

وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وعرض المجنى عليها والجانى على مصلحة الطب الشرعى.