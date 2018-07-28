المالية تبدأ تحصيل جنيه على الطرق السريعة لصالح منظومة التأمين الصحى الجديدة

كتب وليد عبد السلام

بدأت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية فى تحصيل جنيه على الطرق السريعة لصالح منظومة التأمين الصحى الشامل، المقرر تطبيقها فى 5 محافظات؛ أولها فى بورسعيد خلال العامين المقبلين.

وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة، لـ"اليوم السابع"، إن المبلغ بدأ تحصيله من خلال بوابات التحصيل على الطرق السريعة لصالح منظومة التأمين الصحى الشامل، ليوجه لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين الذين سيتم تغطيتهم تأمنيًا.

وأضاف المصدر، أن الوزارة حاليًا تعد وتسخر كل إمكاناتها لتطبيق المنظومة الجديدة فى جميع أنحاء الجمهورية خلال 15 عامًا.