القبض على 3 عمال وراء سرقة أجهزة كهربائية من معرض بحلوان

كتب إبراهيم أحمد - أحمد حربى

ألقت مباحث قسم شرطة حلوان القبض على 3 عمال لقيامهم بسرقة أجهزة كهربائية من المعرض عملهم، وتم ضبطهم وإعادة المسروقات، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من معتز بالله.أ.م.ح. 41 سنة صاحب معرض أجهزة كهربائية يفيد بأنه حال قيامه بعمل جرد بالمخازن التابعة لمعرض الأجهزة الخاص به والكائنة بدائرة القسم اكتشف سرقة 8 كبة مختلفة الأنواع، 5 مراوح حائط ماركة توشيبا ،مضرب بيض ، 3 فرن كهربائي، مروحة ماركة فريش، ومبرد مياه ، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بإرتكاب الواقعة .

ومن خلال التحريات وفحص العاملين بالمعرض والمخازن الخاصة بالمجني عليه تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من أحمد.ع.ق.ع. 22 سنة عامل بالمعرض، محمد.ا.م.ي. 23 سنة عامل بذات المعرض ومحمد .ر.ع.ع. 21 سنة عامل بذات المعرض .

وبإعداد الأكمنة تم ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " المغافلة " على فترات متقاربة مستغلين طبيعة عملهم طرف المجنى عليه، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات داخل مخزن خاص بعميلهم " سيئ النية " احمد.م.ع.س. 37 سنة تاجر أجهزة كهربائية .

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.