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السبت، 28 يوليه 2018 07:41 ص
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القابضة للسياحة: 16.5 مليون أرباح الشركات التجارية التابعة 2017-2018

السبت، 28 يوليه 2018 07:00 ص
القابضة للسياحة: 16.5 مليون أرباح الشركات التجارية التابعة 2017-2018 ميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة
كتب عبد الحليم سالم
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كشفت ميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة، أن الشركات التجارية التابعة حققت أرباحا بلغت 16.5 مليون جنيه العام المالى 2017-2018 مقابل أرباح بلغت 11 مليون جنيه العام المالى 2016-2017.
 
وأضافت ميرفت حطبة لـ" اليوم السابع"، أن الشركات تستهدف تحقيق أرباح تصل إلى 30 مليون جنيه العام المالى المقبل.
 
 
وأشارت أن شركة "هانو بنزايون" حققت 12 مليون جنيه أرباحا مقابل 7.5 مليون جنيه، وتستهدف تحقيق 17 مليون جنيه العام المقبل.
 
 
وأضافت أن شركة "صيدناوى بيع المصنوعات" حققت ٥ ملايين جنيه أرباحا، مقابل ٣.٥ مليون جنيه العام المالى 2016-2017، وتستهدف الشركة تحقيق 14 مليون جنيه العام المالى المقبل.
 
وأشادت ميرفت حطبة، بالشراكة مع القطاع الخاص والتى كانت سببا فى تحول الشركات التجارية إلى الربحية.
 
 
 

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