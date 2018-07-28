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الشرطة البريطانية: الشعب لا يحصل على الخدمة التى يتوقعها

السبت، 28 يوليه 2018 11:35 ص
الشرطة البريطانية: الشعب لا يحصل على الخدمة التى يتوقعها الشرطة البريطانية - أرشيفية
أ ش أ
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قال رئيس شرطة ويست ميدلاندز البريطانية ديفيد تومبسون، اليوم السبت، إن مهام الشرطة فى الوقت الراهن تعنى أن الشعب لا يحصل فى بعض الأحيان على الخدمة التى يتوقعها من جانب الشرطة.

وأضاف تومبسون، حسبما ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكترونى، أن الطلب على الشرطة آخذ فى الازدياد مع وجود تقصير فى جميع الخدمات العامة ما يعنى أن المزيد من الأشخاص الضعفاء كانوا على اتصال بالشرطة، محذرًا من أن قائمة الجرائم التى يتعين التحقيق فيها بما فى ذلك الرق المعاصر وجرائم العصابات اّخذة فى التزايد.

وأشار رئيس شرطة ويست ميدلاندز، إلى "أن مستوى الاتصالات التى نتلقاها خلال الصيف الجارى تمثل تحديًا كبيرًا وفى بعض الأحيان تكون الخدمة التى تقدم عند وصول الأمور لذروتها لا تلبى ما يتوقعه الجمهور".


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