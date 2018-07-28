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السبت، 28 يوليه 2018 02:00 م
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"الزراعة": لجان للمرور على زراعات الخضروات خوفا من التأثير الضار للحرارة

السبت، 28 يوليه 2018 06:00 ص
"الزراعة": لجان للمرور على زراعات الخضروات خوفا من التأثير الضار للحرارة الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى
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 تواصل الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية  بوزارة  الزراعة ،  تكثيف اعمال  اللجان  الفنية  من قبل جميع الإدارة التابعة للمحاصيل البستانية بحملات مرورية مكثفة على  زراعات الخضروات ، وتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار وزيادة  الإنتاج.

 وأكد تقرير الحاصلات الزراعية، أنه من مهام اللجان الفنية عمل برامج توعوية للمزارعين والتعريف  بالحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وسرعة التدخل والعلاج  الفوري من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة، بالإضافة إلى عقد  ندوات إرشادية فى القرى والحقول للمزارعين، وعمل برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية متخصصين فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات.

 وأوضح التقرير ، أن الادارة تقوم حاليا  بعمل دورات تدريبية مكثفة لإقناع المزارعين بتعظيم الاستفادة من وحدة المساحة المنزرعة من محاصيل الخضراوات داخل الزراعات الحقلية ، وتنفيذ البرامج التدريبية وإعداد سيناريوهات لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على إنتاج محاصيل الخضر والمحاصيل البستانية خلال السنوات المقبلة، واستنباط سلالات من هذه المنتجات ذات إنتاجية، ومراجعة المقننات السمادية التى تضمن تحقيق أعلى إنتاجية.

 


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