الزراعة: ترخيص 783 مشروعًا للثروة الحيوانية والداجنة والأعلاف خلال يونيو

‏كتب عز النوبى

أكدت الدكتورة منى محرز - نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ، إن هناك تعليمات بضرورة ترخيص تشغيل مكاتب خدمات كافة أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، التى تقدم خدمات للمربين أو تبيع مستلزمات مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى، طبقاً للقرار الوزارى رقم 368، 773 لسنة 2017 القاضيين بتيسير وتبسيط إجراءات ترخيص كافة أنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة.

وأضافت منى محرز وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى تهيب بأصحاب تلك المكاتب بالتقدم لأقرب إدارة زراعية لهم للسير فى إجراءات ترخيص تشغيل أنشطتهم، طبقاً للقرارات الوزارية واللوائح المعمول بها، موضحة‏ تلك الأنشطة تحت رقابة ومتابعة الوزارة ورعايتها، مع الإلتزام بكافة معايير الأمن والآمان الحيوى - وأن يتم ذلك طبقاً لمحضر معاينة مشترك من ممثلين عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية أو من يمثلهم بالمحافظات.

من ناحية آخرى، أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة انه رفع تقريرا الى د منى محرز - نائب وزير الزراعة بعدد تراخيص تشغيل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة الشهر الماضى الذى وصل إلى 783 ترخيص خلال شهر يونيو 2018.

يذكر أن جملة تراخيص التشغيل التى صدرت قبل مايو 2017 كانت 1509 ترخيص بنسبة 8,9%، وبعد مايو 2017 وصلت إلى 15405 ترخيص بنسبة 91,1% حتى يونيو 2018.

والجدير بالذكر أن الدكتور عز الدين أبو ستيت - وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى طالب بسرعة إنهاء إجراءات تراخيص التشغيل، وتذليل أى عقبات تواجه المربين فى هذا الصدد، مع الإلتزام بكافة إشتراطات الأمن والأمان الحيوى فى المزارع.

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