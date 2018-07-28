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الرئيس الفلسطينى: وفد فتح يتجه للقاهرة غدا ويحمل موقفنا من المصالحة

السبت، 28 يوليه 2018 03:42 م
الرئيس الفلسطينى: وفد فتح يتجه للقاهرة غدا ويحمل موقفنا من المصالحة الرئيس الفلسطينى محمود عباس
كتب أحمد جمعة
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قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس: "الأشقاء المصريين أرسلوا لنا موضوعا أو فكرة عن موضوع المصالحة، وغدا سيذهب وفد يحمل موقفا فلسطينيا واضحا بخصوص المصالحة الوطنية".

 

وأضاف الرئيس أبو مازن، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية: "الوفد الفلسطينى لا يحمل ردا على أحد، لأنه عندما نتحدث فى هذا الموضوع، فإننا نتحدث عن الموقف الفلسطينى الذى اتخذناه فى 21/10/2017، وهو الموقف الذى نحن ثابتون عليه".

 

جاء ذلك خلال كلمته فى مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذى عقد فى مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم السبت.

 

وفى سياقٍ آخر، قال الرئيس الفلسطينى، إن الإجراءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك لم تعد تحتمل، ولا بد من وقفة جادة لوقفها، مضيفا: "كذلك الموقف الأمريكى الخاص بصفقة العصر، هذه الصفقة التى رفضناها ونرفضها وسنرفضها وانتهى أمرها بالنسبة لنا، ولم يعد لدينا أى اهتمام بها".


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