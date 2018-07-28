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السبت، 28 يوليه 2018 02:12 م
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الداخلية تضبط 653 قضية تموينية خلال 24 ساعة

السبت، 28 يوليه 2018 02:12 م
الداخلية تضبط 653 قضية تموينية خلال 24 ساعة حملات تموينية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضN - دينا الحسيني
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واصلت شرطة التموين حملاتها الامنية ، حيث نجحت في ضبط (34) قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز ، وضبط (240) قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، وضبط (21) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط (76) قضية فى مجال الغش التجارى، وضبط (653) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين).

ونجحت شرطة التموين في ضبط (28) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها وضبط (34) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر وضبط (8) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة.

 

 

 


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حملات رقابية

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