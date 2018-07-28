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السبت، 28 يوليه 2018 02:16 م
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"الداخلية" تحبط تهريب 1300 جرام كوكايين عبر مطار القاهرة الدولى

السبت، 28 يوليه 2018 01:36 م
"الداخلية" تحبط تهريب 1300 جرام كوكايين عبر مطار القاهرة الدولى مطار القاهرة الدولى - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى- دينا الحسينى
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نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فى ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وبحوزتها 1200 جرام من مخدر الكوكايين حال محاولتها تهريبها داخل البلاد عبر مطار القاهرة الجوى.

 

جاء ذلك فى إطار جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة لمكافحة جرائم المخدرات والتصدى للعناصر الإجرامية القائمة على تهريبها وتشديد الرقابة على منافذ التهريب لإجهاض مخططات التشكيلات العصابية الدولية الخطرة والقائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة.

 

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والجهات المعنية من ضبط راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية.. وذلك حال وصولها لميناء القاهرة الجوى قادمة من إحدى الدول الأفريقية وبتفتيش المذكورة وحقائبها عقب تقنين الإجراءات عثر بين طيات باروكة شعر مستعار ترتديها على المضبوطات الأتية ( 3 ثلاثة لفافات إسطوانية الشكل تحوى مادة الكوكايين المخدر وزنت 1.200كيلو جرام ).

 

واعترفت المتهمة بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، وأقرت بحيازتها للمضبوطات بقصد جلبها وتسليمها لأحد الأشخاص داخل البلاد للاتجار بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة.=


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