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السبت، 28 يوليه 2018 06:48 م
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التحالف العربى يقصف مخازن أسلحة للحوثيين فى محافظة ريمة اليمنية

السبت، 28 يوليه 2018 06:14 م
التحالف العربى يقصف مخازن أسلحة للحوثيين فى محافظة ريمة اليمنية مقاتلات التحالف العربى
(أ ش أ)
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قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، مواقع ومخازن أسلحة لمليشيا الحوثى الانقلابية فى محافظة ريمة، غربى البلاد.

وقال مصدر محلى يمنى، فى تصريح نقله الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت)، "إن مقاتلات التحالف استهدفت بأكثر من 5 غارات جوية مخازن أسلحة ومواقع للمليشيا الحوثية فى جبل برد، بمديرية كسمة فى محافظة ريمة".

وأشار المصدر إلى أن انفجارات ضخمة وقوية هزت أرجاء المديرية جراء الغارات، تزامنت مع تصاعد كثيف للأدخنة وألسنة اللهب من المواقع المستهدفة.

 


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