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السبت، 28 يوليه 2018 04:57 م
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البيت الأبيض يخطئ فى كتابة اسم الولايات المتحدة بتقرير وزارة التجارة

السبت، 28 يوليه 2018 04:49 م
البيت الأبيض يخطئ فى كتابة اسم الولايات المتحدة بتقرير وزارة التجارة المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز
وكالات الأنباء
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كتب المركز الصحفى للبيت الأبيض، أمس الجمعة، اسم دولته بخطأ إملائى، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

ونشر على صفحته فى تويتر خبرا يدور فيه الحديث حول معدل نمو الناتج الداخلى الإجمالى للولايات المتحدة الأمريكية الذى بلغ فى الفصل الثانى من العام الجارى 4,1% وفق معلومات مكتب التحليل الاقتصادى التابع لوزارة التجارة الأمريكية.

وجاء فى خبر المركز الصحفي: "إذا استمر الاقتصاد ينمو بمثل هذه الوتائر فستتم مضاعفة اقتصاد "United Sates" (بدلا من "United States") بشكل أسرع مما كان عليه فى عهدى حكم الرئيسين بوش (جورج بوش الابن) وأوباما (باراك أوباما)".

وفيما بعد تمت إزالة هذا الخبر من صفحة البيت الأبيض.

وتقوم وسائل الإعلام الأمريكية الليبرالية بوضع قوائم لـ "أفدح الأخطاء" التى يرتكبها الرئيس الأمريكى ومسؤولو مكتبه الصحفى فى تصريحاتهم.

 


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