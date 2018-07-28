البحيرة تواجه الفساد.. مجازاة 5200 موظف لإهمالهم فى العمل

البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على مواجهة صور الفساد الإدارى والمالى بجميع المصالح الحكومية والوحدات المحلية بالمراكز والقرى المختلفة.

وأضافت أن هناك خطة متكاملة لمحاربة الإهمال والتسيب الوظيفى باعتبارة أحد صور الفساد الواضحة داخل الأروقة الحكومية.

وأوضحت محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم إحالة 214 واقعة فساد إلى النيابة العامة والإدارية خلال الفترة الماضية، لانطواء تلك الوقائع على جرائم عامة مثل إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتزوير والإهمال الشديد الذى يضر بمصالح المواطنين .

لافته إلى مجازة 5200 موظف عام لإهمالهم فى العمل وتقاعسهم عن أداء واجبهم الوظيفى وذلك بعد إجراء تحقيقات مكثفة من قبل إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، وتنوعت عقوبة هذا الإهمال بداية من الإنذار والخصم من المرتب حتى الإيقاف عن العمل.

وشددت المهندسة نادية عبدة على التنسيق الكامل مع الأجهزة الرقابية والأمنية خاصة هيئة الرقابة الإدارية وذلك لمحاربة الفساد بكل قوة واقتلاعه من جذوره، بالإضافة إلى ملاحقة الفاسدين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم مهما كانت مناصبهم الإدارية أو نفوذهم الوظيفى.

وقالت محافظ البحيرة أن القضاء على الفساد هو ضرورة حتمية للنهوض بالبلاد، وتحقيق التنمية الاقتصادية وكذلك إشعار المواطنين بالإنجازات العملاقة التى يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بشكل صريح كافة القيادات التنفيذية بمحاربة الفساد بكل حزم ودون هواده وتطبيق القانون تجاه الفاسدين باعتبار ذلك من مقومات الأمن القومى المصرى.