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السبت، 28 يوليه 2018 03:35 م
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الاحتلال الإسرائيلى يصادر أراضى 38 عائلة فلسطينية لأغراض عسكرية

السبت، 28 يوليه 2018 02:38 م
الاحتلال الإسرائيلى يصادر أراضى 38 عائلة فلسطينية لأغراض عسكرية قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ
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صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، رسميا اليوم السبت، 68 كيلو مترا مربعا من أراضى المواطنين فى منطقة الرأس الأحمر فى الأغوار.

وقال معتز بشارات مسئول ملف الاستيطان فى الأغوار - فى تصريح اليوم - "إن قوات الاحتلال الإسرائيلى سلمت إخطارات للمواطنين بمصادرة 68.186 دونما تقع فى منطقة الرأس الأحمر، لأغراض عسكرية مستعجلة، كما جاء فى نص القرار".

وأضاف بشارات، أن 38 عائلة فلسطينية تمتلك هذه الأراضى، وأن ما يقارب 200 مواطن يقطنون على هذه الأراضى أصبحوا فى العراء، محذرًا من خطورة مطالبة الاحتلال للمواطنين بالتوجه لما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية والحصول على تعويضات جراء مصادرة تلك الأراضى.


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