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السبت، 28 يوليه 2018 01:59 م
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الاثنين.. وزيرة الهجرة تشهد انطلاق أعمال منتدى المصريين بالخارج

السبت، 28 يوليه 2018 12:09 م
الاثنين.. وزيرة الهجرة تشهد انطلاق أعمال منتدى المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
أ ش أ:
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تشهد السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعد غد الاثنين، إنطلاق أعمال منتدى المصريين بالخارج تحت شعار «في إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك» بالقاهرة.
 
وبحسب بيان الوزارة اليوم السبت، دعت وزيرة الهجرة، المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في المشاركة بتسجيل بياناتهم عبر تطبيق إلكتروني خاص بالمنتدى.
 
وتنعقد جلسات المنتدى على مدار يوم واحد فقط، في القاهرة بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تنقسم أعمال المنتدى إلى جلسة افتتاحية، يتبعها ست ورش عمل في جلسات بالتوازي لطرح كافة الاستفسارات وعقد حوارات مع مسئولي الوزارات المختلفة والجهات الحكومية المعنية، ثم تأتي بعد ذلك الجلسة الختامية.
 
 
 

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