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السبت، 28 يوليه 2018 08:17 ص
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار يوم الجمعة

السبت، 28 يوليه 2018 12:05 ص
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار يوم الجمعة أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

1
 

إينى: إنتاج حقل ظهر يرتفع إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال شهرين

2
 

السكة الحديد تشغل 26 قطارا إضافيا خلال عيد الأضحى بدءاً من 15 أغسطس

 

3
 

"التموين" تطرح الخراف الحية بـ62 جنيها للكيلو والضأن المبرد بـ90

4
 

"التعليم العالى": إجراء 1000 عملية لمرضى قوائم الانتظار خلال 20 يوما

 

5
 

 

4 آلاف طالب لم يسجلوا رغباتهم بتنسيق الجامعات حتى الآن.. وإعلان نتيجة المرحلة الإثنين المقبل

 

6
 

 

إسرائيل تواصل تدنيس المقدسات الدينية بالقدس وتقتحم المسجد الأقصى بإطلاق الرصاص وتصيب عشرات الفلسطينيين

 

7
 

انخفاض أسعار الذهب 4 جنيهات.. وعيار 21 بـ 613 جنيها فى أدنى سعر بـ 2018

 

8
 

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

 

9
 

وفاة الفنانة هياتم عن عمر يناهز الـ 69 عاما

10

 

الأهلى بالأحمر وتاونشيب بالأزرق فى مواجهة الغد بدورى أبطال أفريقيا.. ولجنة المسابقات تحدد من 8 إلى 10 أكتوبر لدور الـ32 لكأس مصر بدون الدوليين

 

 


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نتيجه تنسيق المرحلة الثانية

أسعار الأضاحى

أسعار اللحوم فى العيد

السكة الحديد

إينى

اكتشافات الغاز




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