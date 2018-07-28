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السبت، 28 يوليه 2018 10:16 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

السبت، 28 يوليه 2018 09:40 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

 

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رئيس الحكومة: نستهدف تنفيذ 200 ألف فصل وإنشاء 100 مدرسة يابانية بـ4 سنوات

"الزراعة": وصول 21 ألف رأس ماشية تطرح بالأسواق استعدادًا لعيد الأضحى

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ضبط راقص كيكى بمدينة نصر لتعريض حياة الآخرين للخطر وتغريمه ألف جنيه

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

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مؤتمر الشباب

الأهلى

الاهلى وتاونشيب

السيسشي

وزير التعليم

نظام التعليم

نتيجه تنسيق المرحلة الثانية

أسعار الأضاحى

أسعار اللحوم فى العيد

السكة الحديد

إينى

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