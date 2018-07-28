اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. ويقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى

رئيس الوزراء يعرض برنامج الحكومة بمؤتمر الشباب.. نظام تعليمى يبنى الشخصية المصرية.. و40 مليارا لتطوير المستشفيات

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

إحالة محمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازى وآخرين للمفتى بقضية "فض اعتصام رابعة"

رئيس الحكومة: نستهدف تنفيذ 200 ألف فصل وإنشاء 100 مدرسة يابانية بـ4 سنوات

"الزراعة": وصول 21 ألف رأس ماشية تطرح بالأسواق استعدادًا لعيد الأضحى

وزير التعليم بمؤتمر الشباب: "لن يكون هناك ثانوية عامة فى 2020 - 2021"

ضبط راقص كيكى بمدينة نصر لتعريض حياة الآخرين للخطر وتغريمه ألف جنيه

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأهلى يصعق تاونشيب البتسواني ويقترب من ربع نهائى أبطال أفريقيا



