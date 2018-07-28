اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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إينى: إنتاج حقل ظهر يرتفع إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال شهرين





السكة الحديد تشغل 26 قطارا إضافيا خلال عيد الأضحى بدءاً من 15 أغسطس





"التموين" تطرح الخراف الحية بـ62 جنيها للكيلو والضأن المبرد بـ90





"التعليم العالى": إجراء 1000 عملية لمرضى قوائم الانتظار خلال 20 يوما





4 آلاف طالب لم يسجلوا رغباتهم بتنسيق الجامعات حتى الآن.. وإعلان نتيجة المرحلة الإثنين المقبل





إسرائيل تواصل تدنيس المقدسات الدينية بالقدس وتقتحم المسجد الأقصى بإطلاق الرصاص وتصيب عشرات الفلسطينيين





انخفاض أسعار الذهب 4 جنيهات.. وعيار 21 بـ 613 جنيها فى أدنى سعر بـ 2018





الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة





وفاة الفنانة هياتم عن عمر يناهز الـ 69 عاما

الأهلى بالأحمر وتاونشيب بالأزرق فى مواجهة الغد بدورى أبطال أفريقيا.. ولجنة المسابقات تحدد من 8 إلى 10 أكتوبر لدور الـ32 لكأس مصر بدون الدوليين