اضطراب فى حركة قطارات باريس بعد اندلاع حريق الجمعة

باريس (أ ف ب)

لا تزال حركة القطارات مضطربة السبت، فى محطة مونبارناس إحدى المحطات الأكثر ازدحاماً فى باريس ومن المتوقع أن تبقى كذلك حتى الخميس، بعد اندلاع حريق فى مركز لتوزيع الكهرباء فى جنوب غرب باريس الجمعة.

وأكد رئيس الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية "إس إن سى إف" غيوم بيبى أن الشركة وضعت خطة نقل بديلة وأمنت سير ثلثى عدد القطارات باتجاه غرب فرنسا.

ويأتى هذا الاضطراب فى حركة القطارات فى نهاية أسبوع يستعد فيها كثيرون للذهاب إلى العطل ثم العودة منها.

وشدد بيبى مرات عديدة على أن شركته ضحية عطل خارجى فيما تواجه الشركة انتقادات كبيرة من جانب الرأى العام الذى يتهمها بالتأخير وإلغاء الرحلات المتكرر.

وأشارت شركة "إر تى أو" التى تغذى شبكة النقل بالكهرباء، إلى أن التيار الكهربائى لن يعود "بالكامل" إلا الخميس ولم توضح سبب الحريق.

وقال بيبى إن شركة "إس إن سى إف" تريد معرفة "سبب حصول الحريق ولماذا لم يكن ممكنا تأمين التغذية عبر استخدام خط كهربائى بديل".

وشهدت حركة القطارات اضطرابا كبيرا الجمعة استمرّ ساعات طويلة لاسيما فى محطة مونبارناس من حيث تنطلق القطارات الى غرب وجنوب غرب فرنسا. وبحسب شركة "اس ان سى اف"، تأثر نحو 100 ألف مسافر الجمعة.

وكانت محطة مونبارناس شهدت عطلا قبل عام أدى إلى توقف النقل فى نهاية الأسبوع أيضا.