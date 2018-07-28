video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 06:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اشتراكيون فى بلغاريا يتظاهرون للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة

السبت، 28 يوليه 2018 06:25 م
اشتراكيون فى بلغاريا يتظاهرون للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة مظاهرات بلغاريا
صوفيا (رويترز)
إضافة تعليق

تظاهر عشرات الآلاف من أنصار الحزب الاشتراكى المعارض فى بلغاريا اليوم السبت، للاحتجاج على انتشار الفقر والفساد والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

وموعد الانتخابات المقبلة فى 2021 وليس من المرجح إجراء انتخابات مبكرة وفقا لتقديرات المحللين.

لكن استطلاع رأى أجرته مؤسسة ألفا البحثية المستقلة أظهر أن التأييد لحزب مواطنون من أجل التنمية الأوروبية فى بلغاريا الحاكم تراجع منذ الانتخابات التى جرت فى مارس 2017 مما أعطى أحزاب المعارضة أملا.

واتهم الاشتراكيون حكومة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف بعدم الاكتراث بالفقر المتفاقم والتقاعس عن سجن مسؤولين فاسدين منذ توليها السلطة فى مايو أيار من العام الماضى.

وقال سيرجى ستانيشيف زعيم حزب الاشتراكيين الأوروبيين "حان الوقت ليس فقط لنطالب بالاستقالة بل بالعمل لإجراء انتخابات مبكرة".

واحتلت بلغاريا المركز الأول بين دول الاتحاد الأوروبى فى قائمة 2017 التى تصدرها منظمة الشفافية الدولية لأكثر الدول التى تعانى من الفساد ووجهت بروكسل انتقادات لها لإخفاقها فى مكافحة الجريمة المنظمة وإدانة مسؤولين كبار متهمين بالفساد.

ويقول المنظمون إن نحو 74 ألفا شاركوا فى الاحتجاج اليوم السبت.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بلغاريا تحذر اليونان وتركيا من فيضان نهرين

بلغاريا: بناء سياج على الحدود مع رومانيا لمنع انتقال "حمى الخنازير الأفريقية"

بلغاريا

اخبار بلغاريا

مظاهرات بلغاريا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة