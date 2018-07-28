استرداد 200 فدان من أملاك الدولة بمدينة الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

شنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بالاشتراك مع شرطة المرافق بالبحر الأحمر، حملة لتنفيذ 40 حالة إزالة فورية بإجمالى مساحة 200 فدان، بمنطقة المزارع الإنتاجية بالغردقة .

كان قد أصدر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بسرعة استرداد الأراضى المملوكة للدولة والتصدى بكل حسم لجميع أشكال المخالفات بدون تراخيص واسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات الموجودة.

تمكنت الحملة من استرداد 200 فدان بتقسيم المزارع الإنتاجية والجمعيات وتقسيم الشباب، إذ تمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية ورفع الطوب الناتج من تنفيذ الإزالة ومصادرته بمعرفة الوحدة المحلية.