استرداد 13000 متر من أملاك الدولة بشبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

نجحت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة برئاسة عبد الحكيم القاضى فى استرداد ما يقرب من 13000 متر مربع بحى شرق، وتسليمها لجهة الولاية التابعة لها.

يأتى ذلك فى إطار فعاليات الحملات المتوالية لاسترداد جميع مقدرات وممتلكات الدولة، والتى شدد عليها اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية بعدم التهاون فى إهدار أى شبر من أراضيها، وردع كل مخالف قام بالاستيلاء عليها دون وجه حق.

فى ذات السياق، شنت الأجهزة التنفيذية لليوم العاشر على حملة مكبرة بالتنسيق مع مسئولى الرى وبمصاحبة قوات أمن شبرا الخيمة لإزالة حالات التعدى على أراضى أملاك الدولة ولاية الرى بحرم ترعة الإسماعيليه وأراضى أملاك الرى، أسفرت عن تنفيذ 9 حالات تعدى بمساحات تقدر بـ 1770 متر مربع.

وأكد القاضى وفقاً لتعليمات اللواء محافظ القليوبية بأن الحملات تقوم لرد ما يتم سلبه من أراضى الدولة ولردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو الجور على ممتلكات الدولة ومقدراتها.