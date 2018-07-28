ائتلاف "الوطنية" العراقى يدعو لإجراءات سريعة لتغيير مسارات العملية السياسية

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دعا زعيم ائتلاف "الوطنية" العراقى، إياد علاوى، اليوم السبت، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة لتغيير مسارات العملية السياسية بما يضمن شموليتها وخروجها عن المحاصصة والاقصاء، مشددا على ضرورة التوقف عن استعمال جهة ضد أخرى فى موضوع التظاهرات.

وقال علاوى، فى بيان - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية - لقد "سبق وأكدنا مراراً أن العراق يمر بمرحلة خطيرة للغاية تهدد حاضره ومستقبله"، مؤكدا أن ذلك يتطلب إجراءات سريعة وحازمة تضع مصلحته فوق كل اعتبار، وتغيير مسارات العملية السياسية بما يضمن شموليتها وخروجها عن المحاصصة والاقصاء".

وأضاف "من هذا المنطلق جاءت تحذيراتنا من أن تشكيل حكومة كسابقاتها لن يكون الحل، فالحلول التى لا تعالج جذور المشكلة ساهمت وستساهم فى تعقيد الوضع وزيادة التوتر بشكل واسع، وان البديل هو تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها وضع الأولويات وإعادة تطبيع الأوضاع برؤى وقرارات جذرية تصل بالعراق إلى الاستقرار، على أن تتكون هذه الحكومة مِن اقطابٍ سياسية بالإضافة الى ممثلين عن الحراك الشعبى الجماهيرى، لها قدرة على اتخاذ القرارات الضرورية وتنفيذها".

وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق، منذ مطلع الشهر الجارى، تظاهرات احتجاجية مطالبة بتوفير الخدمات كالكهرباء والماء الصالح للشرب وتوفير فرص عمل، فضلا عن القضاء على الفساد، فيما تخللتها أعمال عنف وحرق مقار لعدد من الاحزاب السياسية.