video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 10:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ائتلاف "الوطنية" العراقى يدعو لإجراءات سريعة لتغيير مسارات العملية السياسية

السبت، 28 يوليه 2018 10:33 ص
ائتلاف "الوطنية" العراقى يدعو لإجراءات سريعة لتغيير مسارات العملية السياسية زعيم ائتلاف "الوطنية" العراقى إياد علاوى
أ ش أ
إضافة تعليق

دعا زعيم ائتلاف "الوطنية" العراقى، إياد علاوى، اليوم السبت، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة لتغيير مسارات العملية السياسية بما يضمن شموليتها وخروجها عن المحاصصة والاقصاء، مشددا على ضرورة التوقف عن استعمال جهة ضد أخرى فى موضوع التظاهرات.

وقال علاوى، فى بيان - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية - لقد "سبق وأكدنا مراراً أن العراق يمر بمرحلة خطيرة للغاية تهدد حاضره ومستقبله"، مؤكدا أن ذلك يتطلب إجراءات سريعة وحازمة تضع مصلحته فوق كل اعتبار، وتغيير مسارات العملية السياسية بما يضمن شموليتها وخروجها عن المحاصصة والاقصاء".

وأضاف "من هذا المنطلق جاءت تحذيراتنا من أن تشكيل حكومة كسابقاتها لن يكون الحل، فالحلول التى لا تعالج جذور المشكلة ساهمت وستساهم فى تعقيد الوضع وزيادة التوتر بشكل واسع، وان البديل هو تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها وضع الأولويات وإعادة تطبيع الأوضاع برؤى وقرارات جذرية تصل بالعراق إلى الاستقرار، على أن تتكون هذه الحكومة مِن اقطابٍ سياسية بالإضافة الى ممثلين عن الحراك الشعبى الجماهيرى، لها قدرة على اتخاذ القرارات الضرورية وتنفيذها".

وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق، منذ مطلع الشهر الجارى، تظاهرات احتجاجية مطالبة بتوفير الخدمات كالكهرباء والماء الصالح للشرب وتوفير فرص عمل، فضلا عن القضاء على الفساد، فيما تخللتها أعمال عنف وحرق مقار لعدد من الاحزاب السياسية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيستانى: يجب تشكيل حكومة جديدة فى العراق بأسرع ما يمكن

اخبار عربية

ائتلاف الوطنية العراقى

الحكومة العراقية

الانتخابات العراقية

مجلس النواب العراقى

اخبار العرب

اخبار العراق




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل جنيه على الطرق السريعة لصالح منظومة التأمين الصحى الجديدة

المالية تبدأ تحصيل جنيه على الطرق السريعة لصالح منظومة التأمين الصحى الجديدة

الرئاسة: 600 ألف سؤال من المواطنين لمبادرة أسأل الرئيس

الرئاسة: 600 ألف سؤال من المواطنين لمبادرة أسأل الرئيس

5 مكاسب سياسية حول رفع القيود عن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.. برلمانيون: يدعم العلاقات الاستراتيجية بين أمريكا والقاهرة.. يعكس قوة وثبات الدولة.. يوضح الاستقرار السياسى.. ويرسى مبدأ التعامل بالندية

5 مكاسب سياسية حول رفع القيود عن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.. برلمانيون: يدعم العلاقات الاستراتيجية بين أمريكا والقاهرة.. يعكس قوة وثبات الدولة.. يوضح الاستقرار السياسى.. ويرسى مبدأ التعامل بالندية

تحالف الشيطان يجتمع فى تركيا.. مصادر بالمعارضة: "أوكتار" تربطه علاقات مشبوهة بأيمن نور وقيادات الإخوان.. والسلطات التركية تقرر هدم فيلته بعد تهديده بنشر تسجيلات جنسية لقيادات العدالة والتنمية

تحالف الشيطان يجتمع فى تركيا.. مصادر بالمعارضة: "أوكتار" تربطه علاقات مشبوهة بأيمن نور وقيادات الإخوان.. والسلطات التركية تقرر هدم فيلته بعد تهديده بنشر تسجيلات جنسية لقيادات العدالة والتنمية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

محمد صلاح يصل مع ليفربول إلى ميتشيجان قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. صور

محمد صلاح يصل مع ليفربول إلى ميتشيجان قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة