إطلاق سراح معلم تركى مختطف فى منغوليا بعد إجبار طائرة على الهبوط

(رويترز)

تمكنت السلطات من تحرير معلم تركى ترددت مزاعم بشأن خطفه فى عاصمة منغوليا اولان باتور ونقله إلى مطار المدينة بعدما تم إجبار طائرة على الهبوط مؤقتا وفقا لما ذكره الإعلام المحلى ومنشور على موقع تواصل اجتماعى كتبه المعلم.

وشكر المعلم ويدعى فيصل أقطاى السلطات المنغولية على الدعم الذى قدمته اليوم السبت. وكان اختطف من أمام شقته صباح أمس الجمعة، حسبما ذكر أصدقاؤه وأسرته الذين نشروا تفاصيل الخطف على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرتبط أقطاي، الذى يعيش فى منغوليا منذ 24 عاما، بشبكة رجل الدين فتح الله جولن المقيم فى الولايات المتحدة الذى تتهمه السلطات التركية بالمسؤولية عن تحركات الجيش فى عام 2016.

وأتهم أنصار أقطاى السلطات التركية بالضلوع فى خطفه. وذكر بيان من وزارة الشؤون الخارجية فى منغوليا أن السفارة التركية والسفير نفيا أى صلة لأنقرة بالأمر.