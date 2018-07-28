إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق بالغاز فى الخليل

(أ ش أ)

أصيب مساء اليوم السبت، ثلاثة مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، فى مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفاد الناشط الإعلامى فى بلدة بيت أمر، محمد عوض، فى تصريح اليوم، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال فى وسط البلدة وعلى مثلث العين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص العدنى المغلف بالمطاط، أحدهم فى رقبته، وآخران فى القدم واليد، كما أصيب العشرات من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأضاف أن المسعف خليل اسماعيل عادى (28 عاما) أصيب بجروح فى وجهه إثر إطلاق جنود الاحتلال الرصاص المغلف بالمطاط صوب مركبته التى كسر زجاجها بفعل الرصاص وتطاير صوبه.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ووزعت منشورات وألصقتها على الجدران، تحذر المواطنين من استمرار المقاومة ضد الاحتلال "وسيقومون بأعمال رادعة ضد سكان بيت أمر".

من ناحية أخرى، أصيب، مساء اليوم السبت، مصور تلفزيون فلسطين لؤى سمحان، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن سمحان أصيب فى ساقه، مضيفة أن قوات الاحتلال احتجزت مركبة الإسعاف التى تقله ومنعتها من التوجه إلى مركز القرية حيث يوجد مركز إسعاف لعلاجه، كما احتجز جنود الاحتلال عضو المجلس الثورى لحركة "فتح" عبد الإله الأتيرى الذى حاول مساعدة المصاب سمحان.

وفى سياق أخر، دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية فى محافظة رام الله والبيرة، اليوم، للمشاركة فى البرنامج الأسبوعى للفعاليات التضامنية التى ستنطلق فى مدينة رام الله.

ودعت القوى للمشاركة فى الاعتصام أمام الصليب الأحمر الدولى فى البيرة، ظهر يوم الثلاثاء القادم، ضمن الحملة الوطنية لإسقاط قانون الاحتلال الذى يهدف لسرقة مخصصات أهالى الشهداء والجرحى والأسرى وأموال الشعب، وإسنادا للأسرى المضربين عن الطعام.

كما دعت لأوسع مشاركة فى الاعتصام أمام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، يوم الأربعاء، رفضا لقرارات إنهاء عقود مئات الموظفين، وتقليص الخدمات وتأكيدا على التمسك بدور الوكالة وعملها حتى تحقيق حق العودة، وفق القرار الأممى 194.

ودعت القوى أيضا للمشاركة فى الاعتصام المفتوح والرباط فى قرية الخان الأحمر، والدعوة للمشاركة فى تأدية صلاة الجمعة المقبلة فى القرية رفضا للترحيل والتهجير ومحاولات الاقتلاع، وتأكيدا على الصمود والبقاء وتصميم الشعب على إفشال مخطط القدس الكبرى.