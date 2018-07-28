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السبت، 28 يوليه 2018 04:25 م
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إخلاء سبيل متهم بأحداث شغب مباراة الأهلي ومونانا الجابونى

السبت، 28 يوليه 2018 04:04 م
إخلاء سبيل متهم بأحداث شغب مباراة الأهلي ومونانا الجابونى محكمة -أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل أحمد سعيد عضو بألتراس أهلاوى، والمتهم فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة، بضمان محل إقامته.

 

كانت النيابة وجهت إلى تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية و البعض الآخر تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت سابقا حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى أحداث العنف التى وقعت بمدرجات استاد القاهرة. 

 

وقام عدد من أعضاء الرابطة بالتوجه إلى المدرج الذى يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسى المدرجات.

 

وألقت أجهزة الأمن ا القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلى مع مونانا الغابونى فى الدور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.

 

 

 

 

 


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إخلاء سبيل متهم بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى

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