إحالة عمال بتعليم أسيوط للتحقيق بسبب التقصير فى العمل

أسيوط - هيثم البدرى

أحال صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، عدد من عمال النوبتجية بمدارس إدارة أبو تيج التعليمية للتحقيق، بسبب الإهمال الوظيفى وتقصيرهم فى العمل بتركهم النوبتجية المكلفين بها لحراسة المنشأة التعليمية التى يعملون بها، مما يعرضها للخطروالسرقة.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التى قام بها وكيل الوزارة أمس، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وشملت مدارس إدارتى أبوتيج وأبنوب، وذلك للوقوف على مدى التزام عمال المدارس بالنوبتجيات المكلفين بها، خاصة بعد تعرض بعضها للسرقة أكثر من مرة.

وقال وكيل الوزارة أن الجولة تأتى فى إطار حرص المديرية فى المحافظة على المنشئات التعليمية ومحتويتها سواء من السرقة أوالتلف خاصة بعد تعرض بعضها للسرقة أكثر من مرة.

وأضاف وكيل الوزارة إن الجولة شملت مدرسة "طه حسين الإبتدائية بمدينة أبو تيج "ومدارس "خالدبن الوليد الإعدادية، ياسر عزت الإعدادية،محمد يونس القاضى الإعدادية بنين، ومدرسة الشاعر محمود حسن إسماعيل الثانوية بالنخيلة" وشملت الجولة أيضا تفقد مقر الشئون القانونية والحسابات والماهيات بإدارة أبو تيج التعليمية، والمقر القديم لإدارة أبو تيج التعليمية، حيث مخزن كتب المرحلة الثانوية والمطبعة.

وفى أبنوب شملت الجولة مدارس "أبنوب الإعدادية بنين، وأبنوب الثانوية بنين، أبنوب الإعدادية الجديدة بنات، وأبنوب الإبتدئية الجديدة، حيث مقر مخازن الكتب "

وأشار وكيل الوزارة أنه تبين من خلال الجولة، تغيب بعض العاملين عن النوبتجية المكلفين بها، عدا عامل مدرسة "الشاعر محمود حسن إسماعيل الثانوية بالنخيلة، مما استوجب إحالتهم للتحقيق وتحويلهما للشئون القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك حفاظا على سير العمل.

من جانب آخر، أثنى وكيل الوزارة على عامل مدرسة الشاعر محمود حسن إسماعيل "محمد أحمد غريب ومنحه مكافأة قدرها (200) جنيه، وذلك لانضباطه فى العمل، مشيرا إلى أن ذلك من منطلق الثواب والعقاب، مشيرا إلى استمرار الحملات المفاجئة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين فى أداء العمل المكلفين به .



وكيل تعليم أسيوط يتفقد مدارس إدارة أبو تيج التعليمية



وكيل تعليم أسيوط يتفقد مدارس إدارة أبو تيج التعليمية



وكيل تعليم أسيوط يتفقد مدارس إدارة أبو تيج التعليمية



وكيل تعليم أسيوط يتفقد مدارس إدارة أبو تيج التعليمية



وكيل تعليم أسيوط يتفقد مدارس إدارة أبو تيج التعليمية



وكيل تعليم أسيوط يتفقد مدارس إدارة أبو تيج التعليمية