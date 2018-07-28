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إحالة عامل قتل شقيقه بسبب سوء سلوكه فى الصف للجنايات

السبت، 28 يوليه 2018 10:31 ص
إحالة عامل قتل شقيقه بسبب سوء سلوكه فى الصف للجنايات محكمة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة، عامل قتل شقيقه بمركز الصف جنوب الجيزة، بسبب مشاجرة نشبت بينهم؛ بسبب سوء سلوك المجنى عليه؛ لمحكمة جنايات الجيزة لمحاكمته.
 
كان مركز شرطة الصف تلقى بلاغا يفيد وفاة "محمود.ع" وشهرته "كوتة" 21 سنة عاطل، نتيجة إصابته بكدمات وجروح متفرقة بجسده، وبإجراء التحريات تبين أن "عرفة.ع" عامل شقيق المجنى عليه وراء ارتكاب الواقعة، حيث قيده بحبل واعتدى عليه بالضرب باستخدام "عصا" حتى فارق الحياة، فى محاولة منه لتأديبه بسبب سوء سلوكه.
 
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 

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