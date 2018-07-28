إحالة عاطل شرع فى قتل سائق "توك توك" لسرقته بالصف للمحاكمة العاجلة

كتب أحمد الجعفرى

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة عاطل استدرج سائق بحجة توصيله بالصف، وشرع فى قتله محاولًا سرقة الـ"توك توك" الخاص به؛ للمحاكمة العاجلة؛ لبدء محاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

كان مركز شرطة الصف تلقى بلاغًا يفيد ضبط عاطل حاول سرقة توك توك بالإكراه من قائده.

وتبين من خلال التحريات أن عاطل استدرج سائق توك توك بحجة توصيله، ثم حاول الاعتداء عليه للاستيلاء على التوك توك، إلا أن المجنى عليه استغاث بالأهالى الذين طاردوا المتهم وتحفظوا عليه وسلموه لمركز الشرطة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.