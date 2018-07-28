إجراء 131 عملية لوز و لحمية مؤجلة بمستشفي أولاد صقر بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، أجراء 131 عملية جراحية ضمن القافلة الجراحية الثالثة لمؤجلات العمليات الجراحية بمستشفيات مركز أولاد صقر في تخصص الأنف والأذن والحنجرة .

و ذكر بيان ، ان وكيل الوزارة ، كلف الدكتور فكري طنطاوى مدير المكتب الفنى والمشرف العام علي مكتب وكيل الوزارة ، الدكتور أياد درويش مدير إدارة المستشفيات ، الدكتور جمال حفناوي عضو المكتب الفني بالاستعانة بعدد 11 طبيب استشارى واخصائي أنف وأذن وحنجرة ، 5 استشاريين تخدير بالمستشفيات المذكورة ، 40 ممرضة ، حيث قام فريق مكافحة العدوى بمتابعة العمليات علي مدار الساعة وكذلك قسم التعقيم المركزى للمستشفيات وتم الاستعانة بعدد 25 طقم آلات عمليات من مستشفيات اخرى بالاضافة الي عشرة أطقم بالمستشفيات نفسها.

وكانت النتيجة الانتهاء من اجراء 131 عملية استئصال لوز ولحمية و شارك في الحملة الاطباء فاقوس وبلبيس وكفر صقر والقنايات والزوامل وأطباء وإدارة مستشفي أولاد صقر والصوفية وادارة اولاد صقر الصحية .