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أستراليا تستضيف أحد أكبر التدريبات العسكرية الجوية فى آسيا والمحيط الهادى

السبت، 28 يوليه 2018 10:04 ص
أستراليا تستضيف أحد أكبر التدريبات العسكرية الجوية فى آسيا والمحيط الهادى جيش أستراليا- أرشيفية
(رويترز)
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امتلأت السماء فى منطقة على الشريط الساحلى شمال استراليا بطائرات من 16 دولة، اليوم السبت، فى إطار أحد أكبر تدريبات القوات الجوية فى منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وتستضيف مدينة داروين 4000 من أفراد القوات الجوية و140 طائرة على مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة مع مشاركة القوات الجوية لدول من مختلف أنحاء العالم فى تدريب (بيتش بلاك).

ويشمل التدريب التحليق ليلا وإعادة التزود بالوقود فى الهواء ويتيح الفرصة أمام الدول لتبادل المعرفة وتعزيز التضافر بين القوات فى إحدى أكبر مناطق التدريب الجوى فى العالم.

ويقام تدريب (بيتش بلاك) كل سنتين وبدأته استراليا وسنغافورة عام 1990. وقالت القوات الجوية الاسترالية الملكية فى بيان على موقعها الإلكترونى إنه يتضمن استخدام أسلوب المحاكاة للتدريب على التصدى لتهديدات يمكن مواجهتها فى بيئة القتال المعاصرة.

وأضاف البيان توضح الأنشطة على غرار بيتش بلاك العلاقة القوية بين استراليا والدول المشاركة والأهمية الكبيرة التى توليها للأمن الإقليمى ولتعزيز الروابط عبر منطقة آسيا والمحيط الهادي.

والدول المشاركة هى الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وهولندا والفلبين وسنغافورة والسويد وتايلاند ونيوزيلندا واستراليا.

 


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