أستاذ بالبحوث الفلكية يفسر ظهور القمر باللون الأحمر وقت ذروة الخسوف الكلى

أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح

أكد الدكتور محمد غريب، أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية بحلوان، أن ظاهرة أول خسوف كلى للقمر تشهده الأرض لأول مرة منذ 100 عام، أمس الجمعة، يحدث عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر، فتقوم الأرض بحجب ضوء الشمس ليسقط على القمر، موضحا أنه من المعتاد أن يتحول القمر ليصبح معتما، إلا أنه فى حدث اليوم يتحول لون القمر إلى اللون الأحمر الوردى عند ذروة الخسوف، نظرا لنفاذ الأشعة الحمراء وسقوطها على القمر.

وأشار الدكتور محمد غريب، فى تصريح خاص لليوم السابع، على هامش احتفالية متحف النيل بأول خسوف قمرى، إلى أن رؤية القمر خلال الخسوف الكلى لم ينتج عنها أية أضرار للإنسان، مثلما يحدث فى الشمس.