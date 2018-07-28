video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 05:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أرمينيا تصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس أسبق للبلاد بتهمة تزوير الانتخابات

السبت، 28 يوليه 2018 05:02 ص
أرمينيا تصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس أسبق للبلاد بتهمة تزوير الانتخابات روبرت كوتشاريان رئيس أرمينيا الأسبق
يريفان (أ ف ب)
إضافة تعليق

وافقت محكمة أرمينية، الجمعة على منح الادعاء العام مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأسبق للبلاد روبرت كوتشاريان بتهمة "الاطاحة بالنظام الدستورى" عبر تزوير الانتخابات الرئاسية قبل عقد من الزمن لمصلحة احد حلفائه.

وخلال جلسة استمرت حتى وقت متقدم ليلا منحت محكمة فى يريفان اذنا لدائرة التحقيقات الخاصة لاحتجاز كوتشاريان البالغ 63 عاما على ذمة القضية، وفق محاميه ارام اوربيليان، واستنكر كوتشاريان هذه الاتهامات واعتبرها "زائفة وموجهة سياسيا".

وقال لقناة يركير ميديا التلفزيونية "سأذهب الى السجن وسأحارب حتى النهاية...انا واثق اننى سأنتصر فى النهاية لأن القضية الجنائية مفبركة بالكامل".

ويمكن لكوتشاريان ان يواجه حكما بالسجن لمدة 15 عاما فى حال ادانته بتزوير انتخابات عام 2008 لمصلحة حليفه السياسى سيرج سركيسيان، خاصة وان المحققين اعتبروا ان هذا التزوير يرقى الى انقلاب.

ونظم مناصرو مرشح المعارضة الخاسر ليفون تير-بتروسيان حينذاك تظاهرات تحولت الى مواجهات عنيفة مع شرطة مكافحة الشغب قتل خلالها ضابطا شرطة وثمانية متظاهرين.

واعتقل نيكول باشينيان عام 2009 لاتهامه بتنظيم التظاهرات وحكم عليه بالسجن 7 سنوات قبل الافراج عنه فى عفو عام سنة 2011، وقاد سركيسان البلاد حتى ابريل من هذا العام حين اجبر على الاستقالة بسبب تظاهرات حاشدة ضد حكمه، وانتخب باشينيان الذى قاد التظاهرات رئيسا للوزراء فى مايو، وأطلق حملة ضد الفساد طالت النخبة السابقة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أرمينيا توجه اتهامات للرئيس السابق كوتشاريان وتسعى لاعتقاله

أرمينيا

مذكرة اعتقال

رئيس أسبق

تهمة تزوير الانتخابات

تزوير الانتخابات




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل جنيه على الطرق السريعة لصالح منظومة التأمين الصحى الجديدة

المالية تبدأ تحصيل جنيه على الطرق السريعة لصالح منظومة التأمين الصحى الجديدة

الرئاسة: 600 ألف سؤال من المواطنين لمبادرة أسأل الرئيس

الرئاسة: 600 ألف سؤال من المواطنين لمبادرة أسأل الرئيس

5 مكاسب سياسية حول رفع القيود عن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.. برلمانيون: يدعم العلاقات الاستراتيجية بين أمريكا والقاهرة.. يعكس قوة وثبات الدولة.. يوضح الاستقرار السياسى.. ويرسى مبدأ التعامل بالندية

5 مكاسب سياسية حول رفع القيود عن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.. برلمانيون: يدعم العلاقات الاستراتيجية بين أمريكا والقاهرة.. يعكس قوة وثبات الدولة.. يوضح الاستقرار السياسى.. ويرسى مبدأ التعامل بالندية

تحالف الشيطان يجتمع فى تركيا.. مصادر بالمعارضة: "أوكتار" تربطه علاقات مشبوهة بأيمن نور وقيادات الإخوان.. والسلطات التركية تقرر هدم فيلته بعد تهديده بنشر تسجيلات جنسية لقيادات العدالة والتنمية

تحالف الشيطان يجتمع فى تركيا.. مصادر بالمعارضة: "أوكتار" تربطه علاقات مشبوهة بأيمن نور وقيادات الإخوان.. والسلطات التركية تقرر هدم فيلته بعد تهديده بنشر تسجيلات جنسية لقيادات العدالة والتنمية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

محمد صلاح يصل مع ليفربول إلى ميتشيجان قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. صور

محمد صلاح يصل مع ليفربول إلى ميتشيجان قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة