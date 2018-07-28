آليات عسكرية لبنانية فى قاع البحر لإقامة حدائق بحرية بصيدا

صيدا (رويترز)

بدأ اليوم السبت، فى مدينة صيدا اللبنانية تنفيذ مشروع "حدائق تحت الماء" السياحى حيث تم إنزال دبابات ومدافع عتيقة تابعة للجيش اللبنانى فى قاع البحر لإنشاء هذه الحدائق وسط اعتراض الصيادين.

ويعتمد المشروع على إغراق دبابات ومدافع وناقلات جند وآليات عسكرية استغنى عنها الجيش فى ثلاثة أماكن للحدائق بعيدة عن مجرى التيارات البحرية الجارفة.

وقد تولت صباح اليوم السبت رافعة عائمة ضخمة حمل الدبابات وانزالها فى البحر حيث تولى نحو 20 غطاسا محترفا بقيادة رئيس نقابة الغواصين محمد السارجى تثبيت الآليات فى قعر البحر بشكل يوفر عناصر الأمان وتسهيل الغطس من قبل الهواة الزائرين. وهذه الآليات ست دبابات وأربع عربات مدرعة سوفيتية الصنع كان الجيش قاتل بها خلال الحرب الاهلية اللبنانية التى دامت 15 عاما وانتهت عام 1990.

و تتركز الأماكن المقترحة لهذه الحدائق فى الجهة الشرقية الشمالية من (الزيرة) هى عبارة عن جزيرة صغيرة نتجت عن هزة ارضية كانت قد تعرضت لها مدينة صيدون الفينيقية عام 147 قبل الميلاد. وتمتاز الزيرة بنظافة مياهها كما أنها أصبحت مقصد سكان صيدا للسباحة والنزهة والغطس بعيدا عن تلوث الشاطئ.

وقال السارجى إن صيادى الاسماك اللبنانيين دأبوا على رمى هياكل السيارات فى قاع البحر لجذب الأسماك وإغرائها بوضع بيضها فيها واتخاذها اعشاشا لصغارها.

وأضاف "سيكون للحدائق فوائد جمة كون المنطقة فقيرة بالثروة السمكية بسبب ضيق مساحة البحر الصيداوى إذ أن معظمه تغطيه الرمال بينما تفضّل الأسماك وضع بيضها فى المناطق الصخرية أو الصلبة".

وتراهن النقابة والسلطات المحلية فى المدينة على استقطاب أفواج كثيرة من محترفى وهواة الغطس حول العالم للتمتع بمشاهد الطبيعة البحرية تحت الماء.

ويقول رئيس جمعية أصدقاء "الزيرة" كامل كزبر "نطمح من خلال هذه الحدائق استقطاب رواد السياحة البحرية وغواصين محليين ومن حول العالم للتمتع بمناظر الجزيرة التحتية التى تحوى معالم أثرية منها تمثال عشتار ".

وما يراه السارجى نعمة يعتبره صيادو الأسماك نقمة ستضر بمصدر رزقهم. وقد عارضوا هذا المشروع واشترطوا نقله الى منطقة أكثر عمقاً.

وقال نقيب صيادى الأسماك فى صيدا ديب كاعين إن "الفكرة جيدة وستجلب السمك للتعشيش ولكن الخردة ستؤدى الى تمزيق شباك الصيد كون المنطقة المقترحة للحديقة قليلة العمق".

ويبلغ عدد صيادى الأسماك المسجلين فى صيدا 270 صيادا.