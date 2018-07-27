6 شائعات فى ستة أيام تنفيها الحكومة وتوضح حقيقتها

شهد الأسبوع الماضى، انتشار عدد كبير من الأخبار مجهولة المصدر، أثارت كثير من الجدل بين المواطنين فى مختلف المجالات، وتسببت فى إحداث حالة من البلبلة وتساؤلات حول صحتها.

وفى هذا السياق، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بيانا رسميا للرد وتوضيح الحقائق حول تلك الشائعات خلال الـ 6 أيام الماضية فى الفترة من 20 حتى 26 يوليو 2018

وكانت الشائعات التى تم نفيها تماما هى

- تخفيض الحكومة سن المعاش إلى 50 سنة.

- إجراء هيئة قناة السويس تحقيقاً مع موانئ دبى بالسخنة بشأن تأخير الإفراج الجمركي عن الشحنات.

- تداول وثيقة تفيد فتح بريطانيا باب الهجرة أمام نساء مصر اللواتى يتعرضن

للعنف والاضطهاد.

- تأجيل إنهاء مشروع كهربة إشارات خط القاهرة/ الاسكندرية لمدة عام.

- تحول ربع السلطان "قايتباي" إلى مجمع للقمامة والمخلفات.

- انتشار حمى الثلاثة أيام بين الحيوانات والمواشى بأسيوط.