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الجمعة، 27 يوليه 2018 06:06 م
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26 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

الجمعة، 27 يوليه 2018 05:06 م
26 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة موانئ بورسعيد -أرشيفية
بورسعيد – محمد فرج
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أعلنت اليوم الجمعة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، عن انتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 26 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد،  حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 4 سفن آخرى ، ويتراكى على الأرصفة 3 سفن  ومن المنتظر دخول  4 سفن .

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة وخروج  سفينتين ويتراكى على الأرصفة سفينة ، ومن المنتظر  دخول 4 سفن كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ويتراكى على الأرصفة سفينة آخرى .

وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 


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