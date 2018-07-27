26 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

بورسعيد – محمد فرج

أعلنت اليوم الجمعة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، عن انتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 26 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 4 سفن آخرى ، ويتراكى على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن .

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة وخروج سفينتين ويتراكى على الأرصفة سفينة ، ومن المنتظر دخول 4 سفن كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ويتراكى على الأرصفة سفينة آخرى .

وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.