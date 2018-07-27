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130 منظمة أهلية فلسطينية تطالب بدعم جهود المصالحة برعاية مصرية

الجمعة، 27 يوليه 2018 01:32 م
130 منظمة أهلية فلسطينية تطالب بدعم جهود المصالحة برعاية مصرية احتفال أبناء الشعب الفلسطينى بتوقيع اتفاق المصالحة
كتب : أحمد جمعة
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طالبت مائة وثلاثون منظمة أهلية فلسطينية بضرورة دعم جهود المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية برعاية مصر، وتجاوز كل المعوقات التى تحول دون تحقيقها بما يحمى حقوق الشعب الفلسطينى ويعزز من صمودهم فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى ومخططاته.

جاء ذلك خلال اللقاء الخاص الذى نظمته شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية – نقله موقع فلسطين اليوم - للإعلان عن عريضة المنظمات الأهلية التى ترحب باستئناف جهود المصالحة والمطالبة بالإسراع فى تنفيذ اتفاقاتها وذلك فى مقر جمعية الهلال الاحمر لقطاع غزة بحضور ممثلى عدد من المنظمات الاهلية ووسائل الاعلام.

وأكدت عضو الهيئة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، هالة جبر، أن القضية الوطنية الفلسطينية تشهد أحداثا مريرة لم تشهدها من قبل فى ظل الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة من حصار مشدد على قطاع غزة وتأثيراته الخطيرة، واعتداءات على مسيرات العودة السلمية وأزمة الأونروا التى بدأت تأخذ مناحى صعبة فى ظل القرارات المجحفة بفصل أعداد كبيرة من الموظفين وكذلك تهويد القدس والاستيطان ومصادرة الأراضى، واستمرار سياسة الفصل العنصرى فى الضفة الغربية الأمر الذى يتطلب تحقيق المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة وطنية وديمقراطية وإنهاء الانقسام.

من جهته أكد عضو الهيئة التنسيقية للشبكة محسن أبو رمضان، على دور المنظمات الأهلية فى الدفع باتجاه تحقيق المصالحة وإنهاء صفحة الانقسام، مشيراً إلى جهود شبكة المنظمات الأهلية التى تعتبر جزء لا يتجزأ من منظمات المجتمع المدنى ودورها فى ملف المصالحة.

وتلا مدير شبكة المنظمات الاهلية أمجد الشوا، العريضة التى وقعت عليها أكثر من مائة وثلاثون منظمة أهلية فلسطينية من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس لدعم جهود المصالحة برعاية مصر وتحقيق الوحدة الوطنية.


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