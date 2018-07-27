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الجمعة، 27 يوليه 2018 05:18 م
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وكالة إيطالية: تضارب الأنباء بشأن وضع مهاجرين عالقين فى المياه التونسية

الجمعة، 27 يوليه 2018 04:49 م
وكالة إيطالية: تضارب الأنباء بشأن وضع مهاجرين عالقين فى المياه التونسية مهاجرون- أرشيفية
أ ش أ
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أفادت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، اليوم الجمعة، أن هناك تضارب فى الأنباء بشأن وضع مهاجرين عالقين فى المياه الإقليمية التونسية بعد أن تم إنقاذهم قبل أيام من قبل سفينة سارويست 5.

وأكدت نائبة الناطق باسم المفوضية الأوروبية مينا أندريفا، أنها على علم بموضوع هذه السفينة حيث يتابع أفراد بعثة الاتحاد فى تونس مشاوراتهم مع كل من منظمة الهجرة الدولية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن المهاجرين على متن السفينة وعددهم 40 بينهم نساء حوامل قد تلقوا مساعدات فى عرض البحر.

ولا زالت السفينة التى تحمل العلم التونسى فى عرض البحر منذ عدة أيام بعد رفض أى دولة استقبال المهاجرين الذين تم إنقاذهم و القادمين عبر ليبيا.

وفيما يؤكد المسئولون الأوروبيون أن بإمكان السفن التى تحمل أعلاماً أوروبية أن تُنزل المهاجرين فى مرفأ غير أوروبى بشرط عدم وجود خطر ترحيل جماعي، رفضت المتحدثة التصريح عن وجهة نظر بروكسل بشأن القوارب غير الأوروبية.

وتقول المنظمات غير الحكومية أن دولاً مثل فرنسا وإيطاليا ومالطا قد رفضت جميعها استقبال المهاجرين على متن السفينة سارويست 5.

 


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