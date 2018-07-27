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وزير خارجية تركيا لنظيره الأمريكى: أنقرة لن تخضع لتهديد أحد

الجمعة، 27 يوليه 2018 05:19 م
وزير خارجية تركيا لنظيره الأمريكى: أنقرة لن تخضع لتهديد أحد وزير خارجية تركيا
أنقرة (رويترز)
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صرح مصدر فى وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة، بأن الوزير مولود تشاووش أوغلو قال لوزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى مكالمة هاتفية أمس الخميس إن تركيا "لن تخضع لتهديد أحد" بعد أن هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض عقوبات على أنقرة.

وأضاف المصدر أن تشاووش أوغلو قال لبومبيو أيضا إن حكم القانون ينفذ على الجميع دون استثناءات.

وهدد ترامب بفرض "عقوبات ضخمة" على تركيا إذا لم تفرج عن قس أمريكى يحاكم لديها بتهم إرهابية. وأثار هذا التصريح ردود فعل غاضبة من أنقرة وأدى لتفاقم التوتر بين الدولتين الحليفتين فى حلف شمال الأطلسى.

 


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