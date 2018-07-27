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وزير خارجية المانيا: أوروبا لازالت قوة واحدة ولا أحد قادر على تقسيمها

الجمعة، 27 يوليه 2018 12:38 م
وزير خارجية المانيا: أوروبا لازالت قوة واحدة ولا أحد قادر على تقسيمها هايكو ماس
كتب: أحمد علوى
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أكد وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، أن نتائج القمة الأوروبية الأمريكية كانت جديدة للغاية، وهو أمر يصب فى مصلحة الجميع على حد وصف الوزير الألمانى.

وأكد هايكو ماس، أن ما حدث يؤكد أن أوروبا لازالت قوة واحدة ولا أحد قادر على تقسيمها.

ووفقاً لقناة بلجيك 24 البلجيكية، قال ماس فى تصريحات يعتقد البعض بأن هدفها هو السخرية من ترامب، " إن رئيس المفوضية الأوروبية يونكر، قد أثبت للعالم أنه ليس المهم فى النهاية من يستخدم الحروف الكبيرة فى تغريداته على موقع تويتر بل ما إذا كان ممكنا تقديم حلول واقعية بدل الاكتفاء بإطلاق أقوال قوية".

وأكمل وزير خارجية ألمانيا تصريحاته، ليؤكد أن أوروبا وألمانيا لم ولن يكونوا خصمين، بل على العكس، يرى ماس أن أوروبا والولايات المتحدة أصدقاء وحلفاء، لكنه أشار إلى أن البيت الأبيض لم يعد كما كان، وعلى الرغم من ذلك فهو يتوقع عودة الأمور لطبيعتها خلال الفترة المقبلة.

وعلق ماس على القمة الأوروبية الأمريكية أيضا وقال"نحن شركاء وحلفاء، لنا قيم ومصالح مشتركة، لذلك فمن الجيد ليس فقط انتهاء مسألة الجمارك على السيارات، لكنه من الضرورى أن نصل نحن وأمريكا إلى إتفاق تجارى واضح وشامل يمنع حدوث مثل هذا الجدل مرة أخرى".

 


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