وزير خارجية الصين يبدأ زيارة لسنغافورة وماليزيا الثلاثاء المقبل

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أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة أن وزير الخارجية "وانج يى" سيقوم بزيارة إلى سنغافورة وماليزيا اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" - خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة - إن جدول أعمال الوزير "وانج يى" يتضمن المشاركة فى قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التى تستضيفها سنغافورة الرئيس الحالى للرابطة، وعقد لقاءات ثنائية خلال زيارته سنغافورة مع رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، كما يتضمن جدول الأعمال عقد لقاءات ثنائية خلال زيارة ماليزيا مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية هناك.

وأضاف "جينج شوانج" أن الهدف من الزيارة هو تعزيز العلاقة والشراكة الاستراتيجية مع الدولتين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون ودعم جهود التنمية وتحقيق الاستقرار والرخاء فى المنطقة، مؤكدا أن رابطة دول جنوب شرق آسيا تأتى على رأس أولويات الدبلوماسية الصينية.