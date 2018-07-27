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الجمعة، 27 يوليه 2018 05:20 م
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وزير الإعلام اليمنى: صنعاء ليست طهران يا حوثى

الجمعة، 27 يوليه 2018 05:18 م
وزير الإعلام اليمنى: صنعاء ليست طهران يا حوثى وزير الاعلام اليمنى
إيمان حنا
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بعث الدكتور معمر الأريانى وزير الإعلام اليمنى، رسالة طمأنينة للشعب اليمنى قال فيها"  نؤكد لكل أبناء شعبنا اليمني بمن فيهم أفراد الجيش والأمن المتواجدين فى مناطق سيطرة الانقلاب بأن كل الإجراءات التى تتخذها عصابة الحوثى ضدهم ليست قانونية وأنها فى حكم المنعدمة".

ودعا الأريانى أبناء اليمن إلى الانضمام للجيش الوطنى والمقاومة في معركة الخلاص من الكهنوت الحوثى، على حد قوله، مؤكدا "صنعاء ليست طهران يا حوثى ولن تكون".

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جاء ذلك بعد أصدرت ميليشيا الحوثى بيان لضم أبناء اليمنيين لدورات التدريب العسكرى للالتحاق بالحرب، وأكدت فى البيان الصادر عن هيئة الأركان التابعة لهم أن من يتأخر أو يتقاعس عن أداء التدريب سيحال للقضاء العسكرى.


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