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هيئة الإذاعة الأسترالية: ترامب قد يكون جاهزا لضرب إيران أغسطس المقبل

الجمعة، 27 يوليه 2018 10:32 ص
هيئة الإذاعة الأسترالية: ترامب قد يكون جاهزا لضرب إيران أغسطس المقبل ترامب
كتب: أحمد علوى
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ذكرت مصادر أمنية أسترالية رفيعة المستوى، أن الإدارة الأمريكية تستعد لقصف المنشآت النووية الإيرانية فى وقت مبكر من شهر أغسطس المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية فى البلاد "إيه بى سي"، نقلا عن مسئولين كبار بالمخابرات، لم تفصح عن هويتهم، أن الرئيس الأمريكى،  دونالد ترامب، قد يكون "جاهزا" لشن ضربة على إيران.

وأضافت "إيه بى سى" أن قاعدة "باين جاب" السرية فى الإقليم الشمالى، وغيرها من المرافق الدفاعية الأسترالية يمكن أن تلعب دورا فى تحديد أهداف الضربة.

من جهته قلل رئيس الوزراء الأسترالى،  مالكولم تيرنبول، من أهمية التقرير، واصفا إياه بأنه مجرد "تكهنات".

وقال تيرنبول لراديو شبكة "إيه بى سي": "إن قصة (إيه بى سى) ​​التى تستشهد بمصادر حكومية أسترالية رفيعة المستوى لم تستفد من أى مشاورات معى أو وزير الخارجية أو وزير الدفاع أو قائد قوة الدفاع".

وتتزامن هذه المزاعم مع تصاعد الحرب الكلامية بين إيران والولايات المتحدة.

وكان ترامب قال فى تغريدة له الأحد الماضى، وجهها إلى الرئيس الإيرانى حسن روحاني، "إياك أبدا أن تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى وإلا فستواجه عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ، لم نعد دولة تقبل كلماتكم المختلة عن العنف والموت.. احترسوا!"

وكان مستشار الأمن القومى الأمريكى،  جون بولتون، قد أعلن فى بيان له، الاثنين الماضى: " أن الرئيس ترامب أبلغنى بأنه إذا فعلت إيران أى شىء سلبى فستدفع ثمنا لم تدفع مثله من قبل على الإطلاق سوى قلة من الدول".

وفى المقابل، هدد قادة الحرس الثورى الإيرانى بتدمير القواعد العسكرية الأمريكية  فى الشرق الأوسط واستهداف إسرائيل فى غضون دقائق من تعرضهم لهجوم.

وتسعى واشنطن لإجبار طهران على وقف برنامجها النووى.

 

 


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