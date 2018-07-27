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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الجمعة، 27 يوليه 2018 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر الطقس
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف ، والرياح السطحية شمالية غربية وحالة البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب ، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف ، والرياح السطحية شمالية غربية. 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : 

الصغرى العظمى 
 
القاهرة 26 36 
 
وسط الدلتا 25 35
 
الإسكندرية 25 32
 
بلطيم 26 31
 
مطروح 24 29
 
السلوم 22 31
 
سيوة 25 36
 
بورسعيد 26 30
 
دمياط 26 29
 
العريش 24 32
 
رفح 24 31
 
الإسماعيلية 25 36
 
السويس 26 36 
 
رأس سدر 27 37
 
نخل 21 36
 
نويبع 28 35
 
طابا 26 36 
 
كاترين 22 34
 
الطور 26 38
 
شرم الشيخ 31 39
 
الغردقة 30 41
 
مرسى علم 29 40
 
الفيوم 26 38
 
بنى سويف 26 38
 
المنيا 26 38
 
أسيوط 26 40
 
سوهاج 27 41
 
قنا 29 43
 
الأقصر 31 44
 
أسوان 31 45
 
أبوسمبل 32 44
 
الوادى الجديد 25 44
 
شلاتين 29 41
 
ابو رماد 30 40
 
راس حدربة 31 38
 
حلايب 31 39
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:

الصغرى العظمى 
 
مكة المكرمة 32 45 
 
المدينة 32 44 
 
الرياض 30 42
 
المنامة 33 39
 
أبوظبى 32 44
 
الدوحة 32 43
 
الكويت 33 48
 
دمشق 16 36
 
بيروت 26 30
 
عمان 17 32
 
القدس 20 30 
 
غزة 25 31
 
بغداد 29 43
 
مسقط 30 36
 
صنعاء 15 28
 
الخرطوم 27 36
 
طرابلس 27 35
 
تونس 24 36
 
الجزائر 20 28
 
الرباط 17 26
 
نواكشوط 22 28
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى 
 
أنقرة 17 32 
 
اسطنبول 21 29
 
اسلام اباد 25 32
 
نيودلهى 26 31
 
جاكرتا 22 34
 
بكين 23 32 
 
كوالامبور 25 32
 
طوكيو 23 29
 
أثينا 22 30
 
روما 20 32
 
باريس 19 34
 
مدريد 18 35
 
برلين 21 31
 
لندن 18 29
 
مونتريال 18 27
 
موسكو 20 29
 
نيويورك 22 31
 
واشنطن 22 32

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