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نفوق 10 رءوس ماشية فى حريق التهم 4 أحواش نتيجة ماس كهربائى بسوهاج

الجمعة، 27 يوليه 2018 09:19 ص
نفوق 10 رءوس ماشية فى حريق التهم 4 أحواش نتيجة ماس كهربائى بسوهاج نفوق حيوانات
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء نمشة، مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بحوش بناحية قرية عزبة رضوان وامتد إلى 3 منازل متجاورة مما نتج عنه نفوق 10 رءوس ماشية وذلك بسبب ماس كهربائى.

كان اللواء عمر عبدالعال، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير لقطاع الشرق يفيد بنشوب حريق بــ 4 أحواش دون حدوث إصابات بشرية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد أبوالعطا رئيس باحث المركز بنشوب حريق بناحية عزبة رضوان دائرة مركز دار السلام بحوش ملك "مرعى محمد إسماعيل خليل" 52 سنة حاصل على دبلوم وامتد لأحواش مجاورة ملك "إبراهيم البطلان خلف عبد الواحد" 33 سنة حاصل على دبلوم، و"سليمان عبد الدايم عبد الرحيم" 55 سنة عامل و"محمد رمضان العبد" 27 سنة عامل،  وتم السيطرة عليه وإخماده " دون حدوث إصابات".

وبسؤال المذكورين، أكدوا مضمون ما تقدم وأرجعوا سبب الحريق إلى ماس كهربائى بحوش الأول، ونفوق "10" رأس ماشية واحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفوا الشبهة الجنائية، تم إخطار الإدارة البيطرية بدار السلام لاتخاذ اللازم وأخطـرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى فـى الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3362 إدارى المركز لسنة 2018 وجارٍ العرض على النيابة.

 


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