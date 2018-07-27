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الجمعة، 27 يوليه 2018 04:49 ص
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نائب الرئيس اليمنى يؤكد العزم على بسط سلطة الدولة فى البيضاء

الجمعة، 27 يوليه 2018 04:00 ص
نائب الرئيس اليمنى يؤكد العزم على بسط سلطة الدولة فى البيضاء الفريق الركن على محسن صالح نائب الرئيس اليمنى
عدن أ ش أ3
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أكد نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، عزم القيادة السياسية باليمن، والتحالف العربى على بسط سلطة الدولة فى محافظة البيضاء اليمنية، وتثبيت الأمن والاستقرار والعمل على إنهاء معاناة أبنائها، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى اليقظة والحس الأمنى والعمل على استكمال المهام المحددة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال اتصالين هاتفيين لنائب الرئيس اليمنى بمحافظ محافظة البيضاء ناصر الخضر السوادى وبقائد محور بيحان قائد جبهة ناطع اللواء مفرح بحيبح للاطلاع على حجم الانتصارات العسكرية.

وخلال الاتصالين، أشاد نائب الرئيس اليمنى بما حققه الجيش بدعم التحالف من انجازات ميدانية كبيرة ومنها السيطرة على معسكر فضحه وطرد الميليشيات الحوثية الإيرانية، مشيداً بالتضحيات والبطولات الأسطورية للمقاتلين الأبطال والدعم الأخوى للتحالف فى سبيل استكمال تحرير المحافظة ودحر ميليشيا العنف والإرهاب.

من جانبهما، قدما محافظ المحافظة وقائد المحور اليمنيين موجزاً عن سير العمليات والانجازات العسكرية التى تحققت بفضل تضحيات قوات الجيش فى الجبهات والدعم الكبير لدول تحالف.

 


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