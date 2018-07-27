موجز أخبار 1.. تشغيل 26 قطارا إضافيا خلال عيد الأضحى

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها، إعلان شركة إينى أن إنتاج حقل ظهر من الغاز إلى 2 مليار قدم مكعب يوميا خلال شهرين، وتشغيل 26 قطارا إضافيا تقوم برحلات ذهاب وعودة خلال عيد الأضحى.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار الساعة الواحدة ظهرا..

كشفت شركة إينى الإيطالية، أن إنتاج حقل ظهر ارتفع إلى 1.6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، وأنه من المتوقع بدء تشغيل وحدة المعالجة الخامسة فى سبتمبر المقبل، ليصل إنتاج الغاز إلى 2 مليار قدم مكعب يوميا.

قررت هيئة السكة الحديد، الدفع بـ 26 قطارا إضافيا تقوم برحلات ذهاب وعودة خلال عيد الأضحى، على أن يبدأ تشغيلها ابتداء من 15 أغسطس المقبل، لمدة 17 يوميا حتى يوم 31 أغسطس، من أجل نقل المسافرين لقضاء العيد مع أسرهم وإعادتهم مرة أخرى بعد العيد، وذلك بجانب قطارات جدول التشغيل اليومى الطبيعى.

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلى، اليوم الجمعة، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وكثفت من تواجدها العسكرى فى المحافظة.

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن التفاعل فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة، يتم بشكل سريع جدا فى كل مستشفيات مصر الجامعية.

أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: "بين السريات – شارع جامعة القاهرة – شارع مراد – منطقة ميدان الجيزة – منطقة الدقى – منطقة العجوزة – شارع النيل"، وذلك ابتداء من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الجمعة 27/7/2018، وحتى الساعة 6 صباح غد السبت ولمدة 6 ساعات

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل 3 مخازن أخشاب وخردة بعزبة خير الله فى دار السلام، حيث انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

شاركت مصر فى اجتماع مجموعة عمل استراتيجية الاتصال والإعلام التابعة للتحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" الإرهابى، والتى انعقدت فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وترأس وفد مصر السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية.

شهد الأسبوع الماضى، انتشار عدد كبير من الأخبار مجهولة المصدر، أثارت كثير من الجدل بين المواطنين فى مختلف المجالات، وتسببت فى إحداث حالة من البلبلة وتساؤلات حول صحتها.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توفير كميات كبيرة من الخراف الحية وبيعها قائم للمواطنين فى مختلف المحافظات استعدادًا لعيد الأضحى

تشهد مصر والوطن العربى، اليوم الجمعة، خسوفًا كليًا للقمر تظهر كافة مراحله بسهولة للعين المجردة، وهو أول خسوف كلى منذ 15 يونيو 2011 محليًا والأطول خلال القرن الحالى الحادى والعشرين حيث يستمر فى شكلة الكلى لمدة ساعة و43 دقيقة، ويغطى ظل الأرض 161% تقريبًا من سطح القمر.