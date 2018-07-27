موجز أخبار الـ10.. المصريون يؤدون صلاة الخسوف بمساجد الجمهورية

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها متابعة العالم كله للظاهرة الفلكية الأعظم المتمثلة فى خسوف القمر، وأداء المصريين لصلاة الخسوف بمساجد مصر.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار الساعة العاشرة مساء..

إعادة هيكلة قنوات أون.. إطلاق ON Sport II و توقف ON Live

أعلنت شركة "إعلام المصريين" المالكة لشبكة قنوات أون عن توقف بث ON Live الإخبارية ابتداء من فجر الغد، وذلك في اطار إعادة هيكلة القنوات التابعة للمجموعة مع الحفاظ على حقوق العاملين بالقناة

بدء صلاة الخسوف بمساجد مصر الكبرى وحشود المصلين تملأ الجوامع

بدأت مساجد مصر فى إقامة صلاة الخسوف تزامنا مع الظاهرة الكونية الفريدة، حيث ملأت جموع المصلين المساجد، كما توافدت السيدات على تيلسكوب مصطفى محمود لمشاهدة الظاهرة الكونية وسط رجاء وفرحة إيمانية بتجمع المسلمين فى المساجد.

13 سؤالا عن صلاة الكسوف والخسوف بين الحكمة والأحكام.. تعرف على إجاباتها

نشر الداعية الكبير الحبيب بن على الجفرى، نبذه مختصرة في صورة الأسئلة والأجوبة حول صلاة الكسوف والخسوف ،على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ،وذلك تزامنا مع بداية خسوف القمر الأطول ،وقد تم عرض الأحكام وفق المذاهب الأربعة

بدء تنفيذ المرحلة الثانية لطريق "الهضبة الغربية" بأسيوط بتكلفة 930 مليون جنيه

قال المهندس محمد فوزى النشار رئيس هيئة الجهاز المركزى للتعمير بوسط وشمال الصعيد، أنه يجرى العمل فى المرحلة الثانية لمشروع إنشاء طريق الهضبة الغربية حتى الطريق الدائرى بطول 10 كيلو مترات، والتى تمر بأراضى زراعية بطول حوالى 4 كيلو؛ مؤكدا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطريق الهضبة بأسيوط بطول 12 كيلو من مطار أسيوط حتى منتصف الهضبة، من إجمالى 22 كيلو و600 متر هو طول الطريق، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 930 مليون جنيه.

موقع التنسيق ينتهى من تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية

أغلق موقع التنسيق الإلكترونى، باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، وذلك بعد أن استوفى المدة الرسمية لذلك، فى السابعة من مساء اليوم الجمعة، والتى كانت أعلنتها الوزارة من قبل.

صور.. البحوث الفلكية تجهز تليسكوبات دقيقة وكاميرات حساسه لرصد الخسوف الكلى للقمر

بدأ منذ قليل فريق من أساتذة أبحاث الشمس والفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، تهيئة عدد كبير من التليسكوبات والكاميرات الحساسة لرصد الخسوف الكلى للقمر الذى يترقب حدوثه خلال دقائق ويصنف بالخسوف الكلى الأطول فى القرن الواحد والعشرين .

حبس طبيب شهير بالدقهلية لتصوير مرضاه دون علمهم أثناء الكشف

قررت نيابة أجا، منذ قليل، حبس طبيب شهير 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بتصوير مرضاه دون علمهم، بعد بلاغ ورد من زوج إحدى السيدات يتضرر فيه من الطبيب لقيامه بالتحرش بزوجته.

مصادر تركية: أيمن نور وقيادات الإخوان متورطون فى علاقات مشبوهة مع أوكتار

كشفت مصادر تركية مقربة من المعارضة، النقاب عن أن عدنان أوكتار الملقب بالداعية المزيف المعتقل لدى السلطات التركية، كان على علاقة بأيمن نور وقيادات بجماعة الإخوان المقيمة فى تركيا ، منذ أن وطأت قيادات الإخوان الأراضى التركية.

صور.. البحوث الفلكية: التحديق فى القمر لحظة خسوفه الكلى قد يصيب العين بزغللة وقتية

أكد الدكتور ياسر عبد الهادى أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن النظر للخسوف الكلى للقمر الذى سيحدث بعد قليل لا يضر العين البشرية.

والدة منى المذبوح: كنت فى زيارة لابنتى بالسجن الأربعاء وسنقاضى فتاة الفيديو

قالت وداد على المصرى والدة منى المذبوح إن الفتاة التى ظهرت بالفيديو كليب المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى ليس ابنتها.

الزمالك يتسلم البطاقة الدولية لحميد أحداد

وصلت منذ البطاقة الدولية للمغربي حميد أحداد مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اليوم من الاتحاد المغربي لكرة القدم.

الأهلي يتعرض لأزمة مثيرة فى بتسوانا بسبب "الحافلة".. اقرأ التفاصيل

واجه فريق الأهلي أزمة غريبة بعد انتهاء مران الفريق اليوم، الجمعة، استعدادا لمواجهة تاونشيب ببطولة أفريقيا حيث فوجئت بعثة الأهلي باختفاء الحافلة التي اقلت الفريق من فندق الإقامة لملعب التدريب.

مصر ضمن العشرة الأوائل فى التصنيف الدولى للشيش

أكد عبد المنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصرى للسلاح على تواجد مصر فى المركز العاشر لأول مرة فى التصنيف الدولى لفرق الشيش الصادر منذ قليل .

قبل 72 ساعة من صافرة البداية للموسم الجديد .. 5 صفقات حائرة فى القطبين ..غموض موقف حمودى والشيخ وعمرو جمال فى الأهلى ..والترقب يسيطر على الشناوى وشيكابالا مع الزمالك قبل غلق باب الانتقالات الصيفية

رغم أن مسابقة الدوري العام قاربت على الإنطلاق ( الثلاثاء المقبل )إلا أن هناك عدد من اللاعبين داخل ناديى الأهلى والزمالك أصحاب مواقف معلقة لم تحسم بعد فى ظل غموض موقفهم مع القطبين نستعرضهم فى السطور التالية ..

هل تدفع تغيرات سوق الصلب العالمية مصر لفرض رسوم حماية؟..أوروبا على خطى أمريكا فى حماية صناعتها.. اتحاد الصناعات: طاقتنا الإنتاجية 14 مليون طن والسوق استوعب 7.6 مليون فقط فى2017..ووزارة التجارة: إجراء غير مطروح

حماية الصناعة الوطنية فى كل دولة، أصبح توجه عالمى لكافة الدول حتى الدول ذات الاقتصاديات العملاقة التى غزت بمنتجاتها العالم كله، لكن هذا التوجه لابد ألا يتعارض مع اتفاقيات التجارة الدولية التى تسعى لخلق سيولة فى عملية التبادل التجارى، وعدم وضع إجراءات خانقة لحركة المنتجات والبضائع بين الدول، وهو توجه تواصل الإدارة الأمريكية الحالية تعميمه من أجل حماية صناعتها وعلى رأسها صناعة الصلب والألمونيوم.

حكاية هياتم من الرقص فى الإسكندرية لسلم الشهرة.. مسابقة "ملكة جمال الشواطئ" سبب دخولها الفن.. "يجعلو عامر" آخر أعمالها.. تزوجت 3 مرات.. رفضت الزواج من رؤساء دول.. وأهلها هاجمونا بسبب اعتزالها الرقص

رحلت الفنانة الاستعراضية هياتم عصر اليوم عن عالمنا بعد حياة فنية حافلة، إثر تدهور حالتها الصحية أمس ونقلها إلى المستشفى، وبدأت شهرة هياتم كشابة فى فترة السبعينيات، وقدمت وقتها أفلامها الأولى فى السينما مثل "الحسناء واللص، وليلة حب أخيرة، والعمالقة"، وقدمت دور الراقصة فى كل أعمالها الأولى.

صور.. المصريون يؤدون صلاة الخسوف بالمساجد.. مسجد مصطفى محمود يفاجئ المصلين بتليسكوب لمشاهدة الظاهرة الفلكية الأعظم.. والمراصد بالقطامية وحلوان تظهر وجه القمر.. والأوقاف: المساجد ملجئ المصريين فى السراء والضراء

القلوب الخاشعة، والعيون اللامعة، والفرحة بالقرب من الله حينما تظهر إحدى آياته، هكذا بدا حال المصريين لدى ظاهرة كونية هى الخسوف الأطول للقمر طيلة قرن، فما بين الرجاء والأمل والفرحة باللمة فى حضن المساجد التى ازدهرت بالركع السجود فى ربوع مصر والبث الحى حول العالم كانت ملامح الليلة القمرية.

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