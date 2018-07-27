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الجمعة، 27 يوليه 2018 05:29 ص
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مواطن يستغيث بالجهات الأمنية للبحث عن شقيقته المفقودة ونجلها

الجمعة، 27 يوليه 2018 05:02 ص
مواطن يستغيث بالجهات الأمنية للبحث عن شقيقته المفقودة ونجلها اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا
كتب محمود حسين
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ناشد ياسر فضل عبد الكريم، أحد المواطنين من قرية الإدارة التابعة لمركز ملوى بمحافظة المنيا، وزارة الداخلية ومديرية أمن المنيا، بتكثيف التحركات للعثور على كريمته المفقودة مع طفلها منذ 17 يوليو الجارى.
 
 
وأكد المواطن، أن شقيقته وتدعى انشراح21 عاما، خرجت يوم الثلاثاء الموافق 17 يوليو الجارى، متوجهة إلى قرية نواى التابعة لمركز ملوى للحصول على معاش تكافل وكرامة، برفقة نجلها يوسف مصطفى توفيق وعمره عامان، ولم تعد للمنزل حتى الآن.
 
وأشار شقيق المفقودة، إلى أنه تم تحرير محضر رقم 4752 لسنة 2018 إدارى مركز ملوى، مناشدا القيادات الأمنية فى محافظة المنيا بسرعة كشف غموض غياب ابنته.
 
 

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