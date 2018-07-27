video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 يوليه 2018 04:03 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع مزارع وابنه صعقا بالكهرباء داخل منزلهما فى المنيا

الجمعة، 27 يوليه 2018 03:36 م
مصرع مزارع وابنه صعقا بالكهرباء داخل منزلهما فى المنيا جثة - ارشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

لقى شخصان مصرعهما صعقا بالكهرباء، داخل منزلهما، بقرية الأشمونين، التابعة لمركز ملوى بجنوب محافظة المنيا، وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى العام.

 

كان اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد عبد الهادى نائب مأمور مركز شرطة ملوى، بتلقيه إشارة من الدكتور إسحاق إبراهيم فارس نائب مدير المستشفى العام، بوصول فتحى إبراهيم على 68 عامًا، مزارع، ونجله محمود 34 عامًا، جثتين هامدتين.

 

بتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة، تبين وجود آثار صعق كهربائى، ودلت التحريات التى أشرف عليها العميد منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائى وباشرها المقدم علاء جلال رئيس المباحث أن الأب المتوفى كان يمشى على أرضية المنزل التى كانت مبتلة بالمياه وبها ماس كهربائى لوجود سلك كهربائى به جزء مكشوف فصعقة التيار الكهربائى وسقط على الأرض فهرول إلية نجله مسرعًا فى محاولة منه لإنقاذه إلا أنة صعقة أيضًا التيار الكهربائى ليلقيا الاثنين مصرعهما فى الحال.

 

وبمعاينة مفتش الصحة للجثتين استبعد الشبهة الجنائية وصرحت نيابة مركز ملوى تحت إشراف المستشار أحمد الفولى المحامى العام لنيابات جنوب بدفن الجثتين وتسليمهما لذويهم.

 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 54 قضية تموينية بالمنيا خلال حملات رقابية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

المنيا

النيابه

الامن

اخبار المنيا




لا تفوتك
المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة