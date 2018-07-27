مصرع مزارع وابنه صعقا بالكهرباء داخل منزلهما فى المنيا

لقى شخصان مصرعهما صعقا بالكهرباء، داخل منزلهما، بقرية الأشمونين، التابعة لمركز ملوى بجنوب محافظة المنيا، وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى العام.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد عبد الهادى نائب مأمور مركز شرطة ملوى، بتلقيه إشارة من الدكتور إسحاق إبراهيم فارس نائب مدير المستشفى العام، بوصول فتحى إبراهيم على 68 عامًا، مزارع، ونجله محمود 34 عامًا، جثتين هامدتين.

بتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة، تبين وجود آثار صعق كهربائى، ودلت التحريات التى أشرف عليها العميد منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائى وباشرها المقدم علاء جلال رئيس المباحث أن الأب المتوفى كان يمشى على أرضية المنزل التى كانت مبتلة بالمياه وبها ماس كهربائى لوجود سلك كهربائى به جزء مكشوف فصعقة التيار الكهربائى وسقط على الأرض فهرول إلية نجله مسرعًا فى محاولة منه لإنقاذه إلا أنة صعقة أيضًا التيار الكهربائى ليلقيا الاثنين مصرعهما فى الحال.

وبمعاينة مفتش الصحة للجثتين استبعد الشبهة الجنائية وصرحت نيابة مركز ملوى تحت إشراف المستشار أحمد الفولى المحامى العام لنيابات جنوب بدفن الجثتين وتسليمهما لذويهم.